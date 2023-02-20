Simen Hagbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simen Hagbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simen Hagbo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simen Hagbo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simen Hagbo 5 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Simen Bakkemyr Hagbø şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simen Hagbo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMA yapmaktadır. Simen Hagbo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raufoss IL futbol takımında oynamaktadır. Raufoss IL takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Simen Hagbo'nin Raufoss IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Simen Hagbo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simen Hagbo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simen Hagbo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simen Hagbo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2019 yılında Brattvag IL

30 Kasım 2019 yılında Molde FK II

31 Mart 2020 yılında Levanger FK

13 Şubat 2023 yılında Raufoss

Simen Hagbo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simen Hagbo şuan Raufoss IL takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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