Gard Simenstad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gard Simenstad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gard Simenstad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gard Simenstad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gard Simenstad 12 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gard Simenstad Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gard Simenstad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raufoss IL futbol takımında oynamaktadır. Raufoss IL takımına 8 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Gard Simenstad'nin Raufoss IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gard Simenstad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gard Simenstad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gard Simenstad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gard Simenstad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2019 yılında Raufoss

Gard Simenstad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gard Simenstad şuan Raufoss IL takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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