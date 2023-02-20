Arnar Thor Gudjonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnar Thor Gudjonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnar Thor Gudjonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnar Thor Gudjonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnar Thor Gudjonsson 28 Ocak 1999 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Norveç,İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Arnar Þór Guðjónsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnar Thor Gudjonsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Arnar Thor Gudjonsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raufoss IL futbol takımında oynamaktadır. Raufoss IL takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Arnar Thor Gudjonsson'nin Raufoss IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Arnar Thor Gudjonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arnar Thor Gudjonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arnar Thor Gudjonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnar Thor Gudjonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Aralık 2017 yılında Strømsgodset

24 Şubat 2019 yılında Fram Larvik

30 Kasım 2019 yılında Strømsgodset

21 Şubat 2020 yılında Grorud IL

8 Ocak 2022 yılında Raufoss

Arnar Thor Gudjonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnar Thor Gudjonsson şuan Raufoss IL takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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