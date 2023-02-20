Havar Befring kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Havar Befring Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Havar Befring adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Havar Befring Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Havar Befring 25 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Håvar Bendik Solbakken Befring şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Havar Befring Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Havar Befring, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raufoss IL futbol takımında oynamaktadır. Raufoss IL takımına 10 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Havar Befring'nin Raufoss IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Havar Befring Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Havar Befring isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Havar Befring Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Havar Befring futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2021 yılında Raufoss

Havar Befring Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Havar Befring şuan Raufoss IL takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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