Sivert Eriksen Westerlund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sivert Eriksen Westerlund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sivert Eriksen Westerlund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sivert Eriksen Westerlund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sivert Eriksen Westerlund 12 Haziran 1999 tarihinde Skedsmokorset şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sivert Eriksen Westerlund Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remi Wulff yapmaktadır. Sivert Eriksen Westerlund, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raufoss IL futbol takımında oynamaktadır. Raufoss IL takımına 11 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Sivert Eriksen Westerlund'nin Raufoss IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sivert Eriksen Westerlund Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sivert Eriksen Westerlund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sivert Eriksen Westerlund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sivert Eriksen Westerlund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında LSK II

24 Ocak 2019 yılında Asker

11 Şubat 2021 yılında Raufoss

Sivert Eriksen Westerlund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sivert Eriksen Westerlund şuan Raufoss IL takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sivert Eriksen Westerlund Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Skedsmo FK (-2013), Lillestrøm SK (2014-2017)

Norveç U18 takımında 3 numaralı formasıyla 30 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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