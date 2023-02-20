Hakon Butli Hammer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakon Butli Hammer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hakon Butli Hammer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hakon Butli Hammer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hakon Butli Hammer 28 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Håkon Butli Hammer şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hakon Butli Hammer Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remi Wulff yapmaktadır. Hakon Butli Hammer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raufoss IL futbol takımında oynamaktadır. Raufoss IL takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Hakon Butli Hammer'nin Raufoss IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Hakon Butli Hammer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hakon Butli Hammer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hakon Butli Hammer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hakon Butli Hammer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2018 yılında Byasen

3 Mart 2020 yılında Skeid

15 Mart 2021 yılında Nardo FK

31 Ağustos 2021 yılında Raufoss

Hakon Butli Hammer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hakon Butli Hammer şuan Raufoss IL takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Stadsbygd IL, Rissa IL, Vanvik IL, Rosenborg BK

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.