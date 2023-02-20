Erik Ansok Froysa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Ansok Froysa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Ansok Froysa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Ansok Froysa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Ansok Froysa 31 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Erik Ansok Frøysa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Ansok Froysa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erik Ansok Froysa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raufoss IL futbol takımında oynamaktadır. Raufoss IL takımına 7 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Erik Ansok Froysa'nin Raufoss IL ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erik Ansok Froysa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Ansok Froysa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Ansok Froysa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Ansok Froysa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Skeid Oslo U19

4 Mart 2019 yılında Baerum SK II

17 Ocak 2020 yılında Baerum SK

5 Ekim 2020 yılında Ullensaker/Kisa

31 Aralık 2020 yılında Baerum SK

7 Mart 2022 yılında Raufoss

Erik Ansok Froysa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Ansok Froysa şuan Raufoss IL takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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