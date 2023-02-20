Markus Johnsgard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Johnsgard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markus Johnsgard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markus Johnsgard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markus Johnsgard 2 Kasım 1998 tarihinde Senja şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Markus Johnsgård şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markus Johnsgard Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP Consulting yapmaktadır. Markus Johnsgard, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raufoss IL futbol takımında oynamaktadır. Raufoss IL takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Markus Johnsgard'nin Raufoss IL ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Markus Johnsgard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Markus Johnsgard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Markus Johnsgard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markus Johnsgard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2021 yılında Raufoss

Markus Johnsgard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markus Johnsgard şuan Raufoss IL takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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