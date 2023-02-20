Kodjo Somesi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kodjo Somesi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kodjo Somesi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kodjo Somesi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kodjo Somesi 28 Ocak 2001 tarihinde Østre Toten şehrinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kodjo Somesi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raufoss IL futbol takımında oynamaktadır. Raufoss IL takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kodjo Somesi'nin Raufoss IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Kodjo Somesi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kodjo Somesi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kodjo Somesi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kodjo Somesi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağustos 2022 yılında FK Gjovik-Lyn

31 Aralık 2022 yılında FK Toten

30 Ocak 2023 yılında Raufoss

Kodjo Somesi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kodjo Somesi şuan Raufoss IL takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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