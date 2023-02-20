Filip Brattbakk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Brattbakk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Brattbakk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Brattbakk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Brattbakk 24 Nisan 2000 tarihinde Kopenhagen şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Brattbakk Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESA & GFM yapmaktadır. Filip Brattbakk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raufoss IL futbol takımında oynamaktadır. Raufoss IL takımına 7 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Brattbakk'nin Raufoss IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Brattbakk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Brattbakk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Brattbakk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Brattbakk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Haziran 2020 yılında Rosenborg

21 Eylül 2020 yılında Raufoss

31 Aralık 2020 yılında Rosenborg

15 Ocak 2021 yılında Ranheim IL

31 Aralık 2021 yılında Rosenborg

7 Mart 2022 yılında Raufoss

Filip Brattbakk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Brattbakk şuan Raufoss IL takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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