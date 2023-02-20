Ole Kristian Lauvli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ole Kristian Lauvli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ole Kristian Lauvli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ole Kristian Lauvli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ole Kristian Lauvli 13 Mayıs 1994 tarihinde Dokka şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Ole Kristian Gjefle Lauvli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ole Kristian Lauvli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMA yapmaktadır. Ole Kristian Lauvli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raufoss IL futbol takımında oynamaktadır. Raufoss IL takımına 28 Mart 2014 tarihinde katılmıştır. Ole Kristian Lauvli'nin Raufoss IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ole Kristian Lauvli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ole Kristian Lauvli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ole Kristian Lauvli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ole Kristian Lauvli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Mart 2014 yılında Raufoss

Ole Kristian Lauvli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ole Kristian Lauvli şuan Raufoss IL takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Torpa IL (–24.01.2009), Roterud IL (24.01.2009–09.04.2010), Nordre Land IL (09.04.2010–28.03.2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.