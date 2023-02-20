Joachim Lundhagebakken kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joachim Lundhagebakken Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joachim Lundhagebakken adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joachim Lundhagebakken Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joachim Lundhagebakken 14 Mayıs 2003 tarihinde Raufoss şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joachim Lundhagebakken Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joachim Lundhagebakken, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raufoss IL futbol takımında oynamaktadır. Raufoss IL takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Joachim Lundhagebakken'nin Raufoss IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Joachim Lundhagebakken Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joachim Lundhagebakken isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Joachim Lundhagebakken Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joachim Lundhagebakken futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2022 yılında Raufoss

Joachim Lundhagebakken Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joachim Lundhagebakken şuan Raufoss IL takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Raufoss IL (-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.