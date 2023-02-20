Nicolai Fremstad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolai Fremstad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolai Fremstad kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolai Fremstad ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolai Fremstad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolai Fremstad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolai Fremstad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolai Fremstad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolai Fremstad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolai Fremstad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolai Fremstad 27 Ocak 1998 tarihinde Gjøvik şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolai Fremstad Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP Consulting yapmaktadır. Nicolai Fremstad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raufoss IL futbol takımında oynamaktadır. Raufoss IL takımına 16 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Nicolai Fremstad'nin Raufoss IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolai Fremstad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolai Fremstad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolai Fremstad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolai Fremstad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mart 2016 yılında Raufoss

12 Ocak 2018 yılında Kongsvinger

11 Ağustos 2018 yılında UK Wildcats

16 Ağustos 2019 yılında Raufoss

Nicolai Fremstad kimdir

Nicolai Fremstad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolai Fremstad şuan Raufoss IL takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Nicolai Fremstad Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U19 takımında 19 numaralı formasıyla 10 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Nicolai Fremstad nereli

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