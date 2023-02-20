Magnus Fagernes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Fagernes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Fagernes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Fagernes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Fagernes 19 Kasım 2000 tarihinde Nesodden şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Fagernes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP Consulting yapmaktadır. Magnus Fagernes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raufoss IL futbol takımında oynamaktadır. Raufoss IL takımına 7 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Magnus Fagernes'nin Raufoss IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Magnus Fagernes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Fagernes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Magnus Fagernes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Fagernes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2017 yılında Dröbak-Frogn IK

1 Ağustos 2019 yılında Moss FK

7 Mart 2022 yılında Raufoss

Magnus Fagernes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Fagernes şuan Raufoss IL takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Nesodden IF (-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.