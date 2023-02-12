Anton Dowds kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Dowds Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Dowds adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Dowds Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Dowds 16 Kasım 1996 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Dowds Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anton Dowds, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Partick Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Partick Thistle FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anton Dowds'nin Partick Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Anton Dowds Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anton Dowds isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Dowds Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Dowds futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Heriot Watt

6 Temmuz 2018 yılında East Fife

20 Temmuz 2020 yılında Falkirk FC

17 Ağu 2021 yılında Arbroath

6 Ocak 2022 yılında Falkirk FC

1 Temmuz 2022 yılında Partick Thistle

Anton Dowds Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Dowds şuan Partick Thistle FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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