Harry Milne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harry Milne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harry Milne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harry Milne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harry Milne 29 Ekim 1996 tarihinde Aberdeen şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harry Milne Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Harry Milne, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Partick Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Partick Thistle FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Harry Milne'nin Partick Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Harry Milne Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Harry Milne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harry Milne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harry Milne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2014 yılında Cove Rangers FC

1 Ekim 2014 yılında Culter

1 Mayıs 2015 yılında Cove Rangers FC

1 Temmuz 2022 yılında Partick Thistle

Harry Milne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harry Milne şuan Partick Thistle FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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