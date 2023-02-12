Kyle Turner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Turner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyle Turner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyle Turner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyle Turner 10 Kasım 1997 tarihinde Paisley şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyle Turner Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Consilium Sports Group yapmaktadır. Kyle Turner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Partick Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Partick Thistle FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kyle Turner'nin Partick Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Kyle Turner Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kyle Turner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kyle Turner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyle Turner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Eylül 2015 yılında Stranraer

1 Temmuz 2019 yılında Dunfermline A.

16 Mart 2021 yılında Airdrieonians

22 Mayıs 2021 yılında Dunfermline A.

1 Temmuz 2021 yılında Partick Thistle

Kyle Turner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyle Turner şuan Partick Thistle FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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