David Mitchell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Mitchell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Mitchell kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Mitchell ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Mitchell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Mitchell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Mitchell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Mitchell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Mitchell 4 Nisan 1990 tarihinde Irvine şehrinde doğmuştur.  İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Mitchell Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Mitchell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Partick Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Partick Thistle FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Mitchell'nin Partick Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

David Mitchellboyu ve yaşı kaç

David Mitchell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Mitchell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

David Mitchell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Mitchell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Ayr United

1 Ağu 2009 yılında Stranraer

1 Mayıs 2010 yılında Ayr United

1 Temmuz 2010 yılında Stranraer

1 Temmuz 2015 yılında Dundee FC

1 Temmuz 2017 yılında Falkirk FC

1 Temmuz 2019 yılında Clyde FC

31 Ağu 2021 yılında Hibernian FC

1 Temmuz 2022 yılında Partick Thistle

David Mitchell kimdir

David Mitchell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Mitchell şuan Partick Thistle FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

David Mitchell nereli

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