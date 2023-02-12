Ross Docherty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ross Docherty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ross Docherty adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ross Docherty Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ross Docherty 23 Ocak 1993 tarihinde Paisley şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ross Docherty Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ross Docherty, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Partick Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Partick Thistle FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ross Docherty'nin Partick Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ross Docherty Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ross Docherty isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ross Docherty Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ross Docherty futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Livingston U20

1 Şubat 2012 yılında Livingston FC

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

8 Aralık 2014 yılında Airdrieonians

1 Temmuz 2015 yılında Ayr United

1 Temmuz 2020 yılında Partick Thistle

Ross Docherty Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ross Docherty şuan Partick Thistle FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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