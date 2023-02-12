Scott Tiffoney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Tiffoney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Scott Tiffoney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Scott Tiffoney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Scott Tiffoney 26 Ağu 1998 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Scott Tiffoney Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trueno Sports yapmaktadır. Scott Tiffoney, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Partick Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Partick Thistle FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Scott Tiffoney'nin Partick Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Scott Tiffoney Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Scott Tiffoney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Scott Tiffoney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Scott Tiffoney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Greenock U20

10 Kasım 2016 yılında Clyde FC

1 Ocak 2017 yılında Greenock U20

1 Temmuz 2017 yılında Morton

10 Ağu 2018 yılında Livingston FC

11 Ağu 2018 yılında Morton

6 Ocak 2019 yılında Livingston FC

30 Ocak 2020 yılında Ayr United

25 Mayıs 2020 yılında Livingston FC

23 Mart 2021 yılında Partick Thistle

5 Mayıs 2021 yılında Livingston FC

1 Temmuz 2021 yılında Partick Thistle

Scott Tiffoney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Scott Tiffoney şuan Partick Thistle FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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