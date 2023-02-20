Anuar Pelaez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anuar Pelaez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anuar Pelaez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anuar Pelaez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anuar Pelaez 1 Şubat 1993 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Anuar José Peláez Paba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anuar Pelaez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISC yapmaktadır. Anuar Pelaez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oakland Roots SC futbol takımında oynamaktadır. Oakland Roots SC takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Anuar Pelaez'nin Oakland Roots SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Anuar Pelaez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anuar Pelaez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anuar Pelaez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anuar Pelaez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Atl. Guanare

- yılında Barranquilla FC

1 Aralık 2018 yılında Colmenarez

2 Şubat 2023 yılında Oakland Roots

Anuar Pelaez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anuar Pelaez şuan Oakland Roots SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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