Tarek Morad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarek Morad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tarek Morad kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tarek Morad ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tarek Morad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarek Morad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tarek Morad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarek Morad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarek Morad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarek Morad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarek Morad 21 Ağustos 1992 tarihinde Los Angeles, California şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Mısır uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarek Morad Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Team yapmaktadır. Tarek Morad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oakland Roots SC futbol takımında oynamaktadır. Oakland Roots SC takımına 21 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Tarek Morad'nin Oakland Roots SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Tarek Morad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarek Morad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Tarek Morad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarek Morad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2014 yılında Oklahoma City

19 Şubat 2015 yılında Louisville City

1 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

8 Ağustos 2018 yılında TB Rowdies

1 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2020 yılında San Diego Loyal

21 Aralık 2020 yılında Oakland Roots

Tarek Morad kimdir

Tarek Morad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarek Morad şuan Oakland Roots SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chino Hills High School, Mt. San Antonio College, Chivas USA U23

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Tarek Morad nereli

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