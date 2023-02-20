Paul Blanchette kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Blanchette Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Blanchette adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Blanchette Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Blanchette 16 Nisan 1994 tarihinde Palo Alto, California şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Paul Angelo Blanchette şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Blanchette Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Wave Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oakland Roots SC futbol takımında oynamaktadır. Oakland Roots SC takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Paul Blanchette'nin Oakland Roots SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Paul Blanchette Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Blanchette isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Blanchette Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Blanchette futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında LMU Lions

1 Mayıs 2016 yılında Burlingame

1 Ağustos 2016 yılında LMU Lions

1 Ocak 2017 yılında PEPO

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2019 yılında NY Cosmos

1 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

7 Mart 2020 yılında RGV FC Toros

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

6 Temmuz 2021 yılında Oakland Roots

Paul Blanchette Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Blanchette şuan Oakland Roots SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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