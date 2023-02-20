Joseph Nane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Nane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Nane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Nane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Nane 3 Aralık 1987 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kamerun,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Nane Fils Eone şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Nane Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joseph Nane, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oakland Roots SC futbol takımında oynamaktadır. Oakland Roots SC takımına 13 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Joseph Nane'nin Oakland Roots SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Joseph Nane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Nane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Nane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Nane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2007 yılında Hampton Roads

1 Ağustos 2007 yılında Old Dominion

1 Mayıs 2008 yılında Hampton Roads

1 Ağustos 2008 yılında Old Dominion

14 Ocak 2010 yılında Toronto

30 Kasım 2010 yılında Colorado

16 Kasım 2012 yılında Kulüpsüz

12 Mart 2013 yılında NY Cosmos

1 Aralık 2014 yılında Kulüpsüz

17 Nisan 2015 yılında San Antonio

22 Aralık 2015 yılında Kulüpsüz

10 Şubat 2016 yılında Okzhetpes

18 Haziran 2017 yılında Aktobe

28 Şubat 2018 yılında Atyrau

28 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında PO Xylotymbou

1 Temmuz 2020 yılında ASIL Lysi

13 Eylül 2021 yılında Oakland Roots

Joseph Nane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Nane şuan Oakland Roots SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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