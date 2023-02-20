Taylor Bailey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taylor Bailey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taylor Bailey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taylor Bailey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taylor Bailey 27 Şubat 1997 tarihinde Greenville, Tennesee şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taylor Bailey Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Path2Pro yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oakland Roots SC futbol takımında oynamaktadır. Oakland Roots SC takımına 14 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Taylor Bailey'nin Oakland Roots SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Taylor Bailey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taylor Bailey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taylor Bailey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taylor Bailey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında NE Sharks

1 Mayıs 2016 yılında Tri-Cities

31 Temmuz 2016 yılında NE Sharks

1 Ağustos 2016 yılında Kulüpsüz

1 Mayıs 2017 yılında SF City FC

1 Ağustos 2017 yılında CCSF Rams

1 Mayıs 2018 yılında SF City FC

31 Temmuz 2018 yılında CCSF Rams

1 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

14 Şubat 2020 yılında Oakland Roots

16 Mayıs 2022 yılında Forward Madison

8 Haziran 2022 yılında Oakland Roots

Taylor Bailey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taylor Bailey şuan Oakland Roots SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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