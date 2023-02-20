Daniel Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel Gomez {dogum-tarihi} tarihinde Manteca, California şehrinde doğmuştur. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel Gomez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Oakland Roots SC futbol takımında oynamaktadır. Oakland Roots SC takımına 20 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Gomez'nin Oakland Roots SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Daniel Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mayıs 2022 yılında Project 51O
1 Ağustos 2022 yılında Stanislaus St.
20 Aralık 2022 yılında Oakland Roots
Daniel Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel Gomez şuan Oakland Roots SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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