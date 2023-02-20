İrakoze Donasiyano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakoze Donasiyano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrakoze Donasiyano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrakoze Donasiyano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrakoze Donasiyano 3 Şubat 1998 tarihinde Kigoma Region şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Burundi,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrakoze Donasiyano Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oakland Roots SC futbol takımında oynamaktadır. Oakland Roots SC takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İrakoze Donasiyano'nin Oakland Roots SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

İrakoze Donasiyano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrakoze Donasiyano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İrakoze Donasiyano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrakoze Donasiyano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Virginia Cavs

1 Mayıs 2019 yılında Daytona Rush

1 Ağustos 2019 yılında Virginia Cavs

21 Ocak 2021 yılında Nashville

14 Ağustos 2021 yılında Oklahoma City

30 Kasım 2021 yılında Nashville

3 Haziran 2022 yılında Phoenix Rising

20 Eylül 2022 yılında Nashville

1 Şubat 2023 yılında Oakland Roots

İrakoze Donasiyano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrakoze Donasiyano şuan Oakland Roots SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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