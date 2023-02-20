Ethan Kohler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Kohler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ethan Kohler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ethan Kohler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ethan Kohler 20 Mayıs 2005 tarihinde Campbell, California şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Endonezya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ethan Kohler Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Oakland Roots SC futbol takımında oynamaktadır. Oakland Roots SC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ethan Kohler'nin Oakland Roots SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Ethan Kohler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ethan Kohler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
26 Ocak 2023 yılında Oakland Roots
Ethan Kohler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ethan Kohler şuan Oakland Roots SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.