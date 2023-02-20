Edgardo Rito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgardo Rito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgardo Rito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edgardo Rito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edgardo Rito 17 Şubat 1996 tarihinde El Vigía şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Edgardo José Rito Cuero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edgardo Rito Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini T&C yapmaktadır. Edgardo Rito, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oakland Roots SC futbol takımında oynamaktadır. Oakland Roots SC takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Edgardo Rito'nin Oakland Roots SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Edgardo Rito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edgardo Rito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edgardo Rito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edgardo Rito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Dep. Lara U20

1 Ocak 2015 yılında Estudiantes

1 Ocak 2016 yılında Yaracuyanos

1 Temmuz 2016 yılında Mineros

10 Ocak 2017 yılında Patriotas

23 Şubat 2018 yılında Metropolitanos

1 Ocak 2019 yılında Yaracuyanos

20 Şubat 2019 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2019 yılında Yaracuyanos

1 Ocak 2020 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2020 yılında Yaracuyanos

1 Ocak 2021 yılında Patriotas

20 Ocak 2022 yılında Oakland Roots

Edgardo Rito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edgardo Rito şuan Oakland Roots SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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