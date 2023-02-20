Dariusz Formella kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dariusz Formella Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dariusz Formella adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dariusz Formella Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dariusz Formella 21 Ekim 1995 tarihinde Gdynia şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dariusz Formella Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Dariusz Formella, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oakland Roots SC futbol takımında oynamaktadır. Oakland Roots SC takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dariusz Formella'nin Oakland Roots SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Dariusz Formella Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dariusz Formella isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dariusz Formella Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dariusz Formella futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Arka Gdynia

28 Şubat 2013 yılında Lech Poznan

30 Haziran 2013 yılında Arka Gdynia

1 Temmuz 2013 yılında Lech Poznan

1 Şubat 2016 yılında Arka Gdynia

30 Haziran 2016 yılında Lech Poznan

1 Ocak 2017 yılında Arka Gdynia

30 Haziran 2017 yılında Lech Poznan

20 Temmuz 2017 yılında Pogon Szczecin

24 Ocak 2018 yılında Lech Poznan

25 Ocak 2018 yılında Rakow

30 Haziran 2018 yılında Lech Poznan

2 Temmuz 2018 yılında Rakow

8 Mayıs 2019 yılında Kulüpsüz

18 Temmuz 2019 yılında Sacramento FC

18 Ocak 2022 yılında Oakland Roots

Dariusz Formella Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dariusz Formella şuan Oakland Roots SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dariusz Formella Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jedynka Reda, Arka Gdynia

Polonya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 8 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 20 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 9 numaralı formasıyla 11 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 20 numaralı formasıyla 16 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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