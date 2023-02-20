Memo Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Memo Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Memo Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Memo Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Memo Diaz 16 Ekim 1995 tarihinde El Paso, Texas şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Guillermo Fernando Diaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Memo Diaz Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Path2Pro yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oakland Roots SC futbol takımında oynamaktadır. Oakland Roots SC takımına 11 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Memo Diaz'nin Oakland Roots SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Memo Diaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/md23__

Memo Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Memo Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Memo Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Memo Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında UNLV Rebels

1 Mayıs 2018 yılında Laredo Heat

1 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

21 Şubat 2019 yılında El Paso

11 Ocak 2021 yılında Oakland Roots

Memo Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Memo Diaz şuan Oakland Roots SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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