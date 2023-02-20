Emrah Klimenta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emrah Klimenta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emrah Klimenta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emrah Klimenta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emrah Klimenta 13 Şubat 1991 tarihinde Rozaje şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emrah Klimenta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Path2Pro yapmaktadır. Emrah Klimenta, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oakland Roots SC futbol takımında oynamaktadır. Oakland Roots SC takımına 5 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Emrah Klimenta'nin Oakland Roots SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Emrah Klimenta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emrah Klimenta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emrah Klimenta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emrah Klimenta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Ingolstadt U19

1 Ağustos 2010 yılında Cal Poly

1 Temmuz 2011 yılında Bay Area Amb.

14 Şubat 2014 yılında Sacramento FC

16 Ocak 2018 yılında Los Angeles

3 Temmuz 2018 yılında Sacramento FC

1 Aralık 2018 yılında Kulüpsüz

4 Nisan 2019 yılında Reno FC

14 Aralık 2019 yılında San Diego Loyal

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

5 Haziran 2021 yılında Oakland Roots

Emrah Klimenta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emrah Klimenta şuan Oakland Roots SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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