Drew Murray kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Drew Murray Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Drew Murray adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Drew Murray Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Drew Murray 27 Ekim 2005 tarihinde San Jose, California şehrinde doğmuştur. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Drew Murray Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Oakland Roots SC futbol takımında oynamaktadır. Oakland Roots SC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Drew Murray'nin Oakland Roots SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Drew Murray Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Drew Murray futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
27 Ocak 2023 yılında Oakland Roots
Drew Murray Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Drew Murray şuan Oakland Roots SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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