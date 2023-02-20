Drew Murray kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Drew Murray Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Drew Murray kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Drew Murray ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.