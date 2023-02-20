Trayvone Reid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Trayvone Reid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Trayvone Reid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Trayvone Reid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Trayvone Reid 25 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Jamaika uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Trayvone Reid Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ANTHONY FINNIGAN T/A PLAYERS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Oakland Roots SC futbol takımında oynamaktadır. Oakland Roots SC takımına 12 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Trayvone Reid'nin Oakland Roots SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Trayvone Reid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Trayvone Reid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2018 yılında Tivoli Gardens FC
1 Ocak 2022 yılında Harbour View FC
12 Aralık 2022 yılında Oakland Roots
Trayvone Reid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Trayvone Reid şuan Oakland Roots SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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