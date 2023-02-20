Lindo Mfeka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lindo Mfeka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lindo Mfeka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lindo Mfeka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lindo Mfeka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lindo Mfeka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lindo Mfeka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lindo Mfeka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lindo Mfeka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lindo Mfeka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lindo Mfeka 29 Mart 1994 tarihinde Durban, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lindo Mfeka Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Path2Pro yapmaktadır. Lindo Mfeka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oakland Roots SC futbol takımında oynamaktadır. Oakland Roots SC takımına 19 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Lindo Mfeka'nin Oakland Roots SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Lindo Mfeka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/biglin020

Lindo Mfeka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lindo Mfeka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Lindo Mfeka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lindo Mfeka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2016 yılında Reading United

1 Ağustos 2016 yılında SF Bulls

13 Ocak 2017 yılında San Jose

21 Nisan 2017 yılında Reno FC

30 Kasım 2017 yılında San Jose

1 Ocak 2018 yılında Reno FC

1 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

19 Ocak 2021 yılında Oakland Roots

Lindo Mfeka kimdir

Lindo Mfeka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lindo Mfeka şuan Oakland Roots SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lindo Mfeka nereli

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