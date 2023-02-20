Napo Matsoso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Napo Matsoso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Napo Matsoso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Napo Matsoso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Napo Matsoso 27 Mayıs 1994 tarihinde Maseru şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Lesoto uyrukludur.Gerçek adı da Napo Davis Matsoso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Napo Matsoso Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oakland Roots SC futbol takımında oynamaktadır. Oakland Roots SC takımına 8 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Napo Matsoso'nin Oakland Roots SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Napo Matsoso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Napo Matsoso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Napo Matsoso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Napo Matsoso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2014 yılında Derby City

1 Ağustos 2014 yılında UK Wildcats

1 Mayıs 2016 yılında Reading United

1 Ağustos 2016 yılında UK Wildcats

13 Ocak 2017 yılında New England

1 Mart 2017 yılında Kulüpsüz

1 Mayıs 2018 yılında Mississippi

14 Eylül 2018 yılında Louisville City

8 Aralık 2022 yılında Oakland Roots

Napo Matsoso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Napo Matsoso şuan Oakland Roots SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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