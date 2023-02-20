Bryan Tamacas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Tamacas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Tamacas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Tamacas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Tamacas 21 Şubat 1995 tarihinde San Salvador şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. El Salvador uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Alexander Tamacas López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Tamacas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lion Volt yapmaktadır. Bryan Tamacas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oakland Roots SC futbol takımında oynamaktadır. Oakland Roots SC takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Bryan Tamacas'nin Oakland Roots SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Bryan Tamacas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Tamacas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bryan Tamacas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Tamacas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FAS

1 Ocak 2015 yılında Santa Tecla

1 Ocak 2019 yılında Luqueño

30 Haziran 2019 yılında Santa Tecla

1 Temmuz 2020 yılında Alianza FC

9 Şubat 2023 yılında Oakland Roots

Bryan Tamacas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Tamacas şuan Oakland Roots SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Bryan Tamacas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

El Salvador takımında 21 numaralı formasıyla 2 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 58 maçta 1 gol atmıştır.

El Salvador U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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