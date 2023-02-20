Kevin Wright kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Wright Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Wright kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Wright ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kevin Wright kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Wright Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Wright kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Wright Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Wright adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Wright Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Wright 28 Aralık 1995 tarihinde Ilford şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Sierra Leone,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Adrian Wright şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Wright Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Wright, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oakland Roots SC futbol takımında oynamaktadır. Oakland Roots SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Wright'nin Oakland Roots SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Wright Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kevwrightt/

Kevin Wright Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Wright isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Kevin Wright Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Wright futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Chelsea U18

1 Temmuz 2014 yılında Chelsea U21

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

2 Aralık 2016 yılında Carlisle United

27 Ocak 2017 yılında Fredrikstad

7 Ağustos 2017 yılında Degerfors

1 Aralık 2017 yılında Fredrikstad

1 Ocak 2018 yılında Degerfors

15 Mart 2019 yılında Örebro SK

2 Mart 2022 yılında Sirius

25 Ağustos 2022 yılında Apollon Smyrnis

31 Ocak 2023 yılında Oakland Roots

Kevin Wright kimdir

Kevin Wright Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Wright şuan Oakland Roots SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chelsea FC (2005-2016)

Kevin Wright Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sierra Leone takımında 3 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Kevin Wright nereli

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