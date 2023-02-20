Ryan Her kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Her Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Her adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Her Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Her 1 Ocak 2000 tarihinde Sacramento, California şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Ser Xa Ryan Her şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Her Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oakland Roots SC futbol takımında oynamaktadır. Oakland Roots SC takımına 14 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Ryan Her'nin Oakland Roots SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Her Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Her futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Ağustos 2018 yılında Pacific Tigers

1 Nisan 2019 yılında Lionsbridge

1 Ağustos 2019 yılında Pacific Tigers

14 Aralık 2022 yılında Oakland Roots

Ryan Her Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Her şuan Oakland Roots SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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