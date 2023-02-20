Daniel Barbir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Barbir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Barbir kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Barbir ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Barbir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Barbir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Barbir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Barbir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Barbir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Barbir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Barbir 31 Ocak 1998 tarihinde Atlanta, Georgia şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Jacob Barbir şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Barbir Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Daniel Barbir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oakland Roots SC futbol takımında oynamaktadır. Oakland Roots SC takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Barbir'nin Oakland Roots SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Barbir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DannyBarbir

http://www.instagram.com/djbarbir/

Daniel Barbir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Barbir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Barbir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Barbir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında West Brom U18

1 Temmuz 2016 yılında West Brom U21

14 Eylül 2017 yılında Whitecaps FC 2

19 Şubat 2018 yılında Astra Giurgiu

1 Ocak 2019 yılında Sandhausen II

30 Haziran 2019 yılında Astra Giurgiu

27 Ocak 2020 yılında Kansas City II

18 Ocak 2022 yılında Oakland Roots

Daniel Barbir kimdir

Daniel Barbir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Barbir şuan Oakland Roots SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lehigh Valley United, Players Development Academy, Philadelphia Union

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Daniel Barbir nereli

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