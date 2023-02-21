Artem Kulishev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Kulishev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Kulishev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Kulishev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Kulishev 26 Ağustos 1993 tarihinde Rostov-na-Donu şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кулишев Артем Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Kulishev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artem Kulishev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shinnik Yaroslavl futbol takımında oynamaktadır. Shinnik Yaroslavl takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Kulishev'nin Shinnik Yaroslavl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Kulishev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Kulishev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Kulishev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Kulishev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Rostov II

19 Ağustos 2014 yılında Vityaz Podolsk

30 Haziran 2015 yılında Rostov II

1 Temmuz 2015 yılında Dinamo SPb

30 Haziran 2016 yılında Rostov II

1 Temmuz 2016 yılında Dinamo SPb

1 Temmuz 2018 yılında Orenburg

9 Ekim 2020 yılında Chaika Pes.

1 Temmuz 2021 yılında Fakel Voronezh

21 Ocak 2022 yılında Kuban

14 Temmuz 2022 yılında Shinnik

Artem Kulishev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Kulishev şuan Shinnik Yaroslavl takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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