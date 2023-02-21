Nikolay Pokidyshev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Pokidyshev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Pokidyshev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay Pokidyshev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay Pokidyshev 17 Haziran 1997 tarihinde Pavlovskiy Posad, Moskau Region şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Покидышев Николай Денисович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay Pokidyshev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikolay Pokidyshev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shinnik Yaroslavl futbol takımında oynamaktadır. Shinnik Yaroslavl takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Nikolay Pokidyshev'nin Shinnik Yaroslavl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolay Pokidyshev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay Pokidyshev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nikolay Pokidyshev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay Pokidyshev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2015 yılında Saturn Ramenskoe

1 Temmuz 2018 yılında Shinnik Yaroslav

Nikolay Pokidyshev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay Pokidyshev şuan Shinnik Yaroslavl takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

DYuSSh Pavlovskiy Posad (-12.2008, 04.2009 - 11.2009), UOR Master-Saturn Egorjevsk (12.2008 - 04.2009),

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.