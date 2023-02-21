Evgeniy Steshin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Steshin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Evgeniy Steshin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Evgeniy Steshin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Evgeniy Steshin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Steshin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Evgeniy Steshin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Steshin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Steshin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Steshin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Steshin 14 Nisan 1992 tarihinde Yaroslavl şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Стешин Евгений Александрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Steshin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F&L yapmaktadır. Evgeniy Steshin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shinnik Yaroslavl futbol takımında oynamaktadır. Shinnik Yaroslavl takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Steshin'nin Shinnik Yaroslavl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Steshin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Steshin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Evgeniy Steshin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Steshin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Shinnik Yaroslav

1 Ocak 2012 yılında Shinnik Yaroslav

1 Temmuz 2015 yılında Volgar

1 Temmuz 2017 yılında Luch Vladivostok

1 Temmuz 2018 yılında Shinnik Yaroslav

Evgeniy Steshin kimdir

Evgeniy Steshin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Steshin şuan Shinnik Yaroslavl takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Evgeniy Steshin nereli

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