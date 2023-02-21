Andrey Semenov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Semenov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Semenov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Semenov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Semenov 8 Haziran 1992 tarihinde Nelidovo, Tver Region şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Семёнов Андрей Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Semenov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrey Semenov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shinnik Yaroslavl futbol takımında oynamaktadır. Shinnik Yaroslavl takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andrey Semenov'nin Shinnik Yaroslavl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrey Semenov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Semenov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrey Semenov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Semenov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Loko Moskau II

17 Ağustos 2011 yılında CSKA Moskova II

23 Temmuz 2012 yılında Lokomotiv 2

1 Temmuz 2014 yılında CSKA Moskova II

2 Temmuz 2014 yılında Sakhalin

18 Temmuz 2015 yılında Luch Vladivostok

4 Temmuz 2016 yılında Sokol Saratov

1 Temmuz 2017 yılında Fakel Voronezh

2 Ağustos 2018 yılında Syzran-2003

6 Şubat 2019 yılında Neftekhimik

1 Temmuz 2021 yılında Shinnik Yaroslav

Andrey Semenov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Semenov şuan Shinnik Yaroslavl takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andrey Semenov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lokomotiv Moskau (-12/2009)

Rusya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 21 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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