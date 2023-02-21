Vyacheslav Zinkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Zinkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vyacheslav Zinkov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vyacheslav Zinkov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vyacheslav Zinkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Zinkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vyacheslav Zinkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Zinkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vyacheslav Zinkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vyacheslav Zinkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vyacheslav Zinkov 26 Mayıs 1993 tarihinde Petrozavodsk şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Зинков Вячеслав Сергеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vyacheslav Zinkov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vyacheslav Zinkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shinnik Yaroslavl futbol takımında oynamaktadır. Shinnik Yaroslavl takımına 12 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Vyacheslav Zinkov'nin Shinnik Yaroslavl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vyacheslav Zinkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vyacheslav Zinkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Vyacheslav Zinkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vyacheslav Zinkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Zenit II

1 Temmuz 2013 yılında Zenit 2 S-Pb

31 Ağustos 2016 yılında KS Samara

2 Şubat 2018 yılında Zenit 2 S-Pb

30 Haziran 2018 yılında KS Samara

1 Eylül 2018 yılında ara verdi

22 Şubat 2019 yılında Veles Moskova

12 Temmuz 2019 yılında Shinnik Yaroslav

Vyacheslav Zinkov kimdir

Vyacheslav Zinkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vyacheslav Zinkov şuan Shinnik Yaroslavl takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vyacheslav Zinkov nereli

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