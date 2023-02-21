Daniil Petrunin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Petrunin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Petrunin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Petrunin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Petrunin 10 Haziran 1999 tarihinde Togliatti, Samara Region şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Петрунин Даниил Павлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Petrunin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Daniil Petrunin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shinnik Yaroslavl futbol takımında oynamaktadır. Shinnik Yaroslavl takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Daniil Petrunin'nin Shinnik Yaroslavl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniil Petrunin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Petrunin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniil Petrunin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Petrunin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Spartak II

1 Temmuz 2018 yılında Spartak 2

12 Ağustos 2022 yılında Shinnik

Daniil Petrunin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Petrunin şuan Shinnik Yaroslavl takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniil Petrunin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Y. Konoplev Football Akademia, Akademia Spartak Moskau

Rusya U16 takımında 3 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 3 numaralı formasıyla 18 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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