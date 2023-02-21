Pavel Kuznetsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Kuznetsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Kuznetsov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Kuznetsov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Kuznetsov 12 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кузнецов Павел Николаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Kuznetsov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pavel Kuznetsov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shinnik Yaroslavl futbol takımında oynamaktadır. Shinnik Yaroslavl takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pavel Kuznetsov'nin Shinnik Yaroslavl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavel Kuznetsov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Kuznetsov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavel Kuznetsov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Kuznetsov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Shinnik Yaroslav

Pavel Kuznetsov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Kuznetsov şuan Shinnik Yaroslavl takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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