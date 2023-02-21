Mikhail Filippov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Filippov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikhail Filippov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mikhail Filippov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mikhail Filippov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Filippov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikhail Filippov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Filippov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikhail Filippov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikhail Filippov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikhail Filippov 10 Haziran 1992 tarihinde Volzhskiy, Volgograd Region şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Филиппов Михаил Михайлович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikhail Filippov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Mikhail Filippov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shinnik Yaroslavl futbol takımında oynamaktadır. Shinnik Yaroslavl takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mikhail Filippov'nin Shinnik Yaroslavl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikhail Filippov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/filippov_47/

Mikhail Filippov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikhail Filippov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Mikhail Filippov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikhail Filippov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2008 yılında Saturn 2

1 Ocak 2009 yılında Saturn MO II

17 Ağustos 2010 yılında Saturn 2

31 Aralık 2010 yılında Saturn MO II

25 Şubat 2011 yılında Saturn Ramenskoe

31 Ağustos 2011 yılında Tom Tomsk II

1 Temmuz 2012 yılında Amur-2010

1 Temmuz 2013 yılında Znamya Truda

22 Ocak 2014 yılında Spartak 2

6 Temmuz 2017 yılında Enisey

19 Şubat 2019 yılında Rotor Volgograd

30 Haziran 2019 yılında Enisey

18 Şubat 2020 yılında Torpedo Moskau

1 Temmuz 2020 yılında Chaika Pes.

1 Temmuz 2021 yılında Shinnik Yaroslav

Mikhail Filippov kimdir

Mikhail Filippov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikhail Filippov şuan Shinnik Yaroslavl takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Saturn Ramenskoe

Mikhail Filippov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U19 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mikhail Filippov nereli

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