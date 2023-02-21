Roman Emeljanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Emeljanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roman Emeljanov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roman Emeljanov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roman Emeljanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Emeljanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roman Emeljanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Emeljanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Emeljanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Emeljanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Emeljanov 8 Mayıs 1992 tarihinde Pavlovo, Nizhniy Novgorod Region şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Емельянов Роман Павлович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Emeljanov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MV Team yapmaktadır. Roman Emeljanov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shinnik Yaroslavl futbol takımında oynamaktadır. Shinnik Yaroslavl takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Emeljanov'nin Shinnik Yaroslavl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roman Emeljanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Emeljanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Roman Emeljanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Emeljanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında KS-SOK Dimitrov.

1 Ocak 2010 yılında Shakhtar II

1 Ağustos 2010 yılında Zorya Luhansk

30 Haziran 2011 yılında Shakhtar II

31 Ağustos 2011 yılında Rostov

30 Haziran 2012 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2012 yılında Illichivets

31 Aralık 2013 yılında Shakhtar II

27 Şubat 2014 yılında Rostov

30 Haziran 2014 yılında Shakhtar II

1 Eylül 2014 yılında Ural

31 Aralık 2014 yılında Shakhtar D.

1 Ocak 2015 yılında Ural

8 Eylül 2022 yılında Shinnik

30 Haziran 2023 yılında Ural

Roman Emeljanov kimdir

Roman Emeljanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Emeljanov şuan Shinnik Yaroslavl takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

Roman Emeljanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 2 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Roman Emeljanov nereli

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