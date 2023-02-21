Andrea Chukanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrea Chukanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrea Chukanov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrea Chukanov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrea Chukanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrea Chukanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrea Chukanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrea Chukanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrea Chukanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrea Chukanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrea Chukanov 18 Aralık 1995 tarihinde Cosenza şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Чуканов Андреа şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrea Chukanov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPM yapmaktadır. Andrea Chukanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shinnik Yaroslavl futbol takımında oynamaktadır. Shinnik Yaroslavl takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andrea Chukanov'nin Shinnik Yaroslavl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrea Chukanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrea Chukanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrea Chukanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrea Chukanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Khimki II

25 Nisan 2013 yılında Loko Moskau II

14 Ağustos 2015 yılında Tyumen

14 Temmuz 2018 yılında Orenburg

19 Şubat 2021 yılında Veles Moskova

30 Haziran 2021 yılında Orenburg

1 Temmuz 2021 yılında Rotor Volgograd

8 Temmuz 2022 yılında Kuban

14 Ocak 2023 yılında Shinnik

Andrea Chukanov kimdir

Andrea Chukanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrea Chukanov şuan Shinnik Yaroslavl takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Akademia Zenit St. Petersburg (2002-2004)

Andrea Chukanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Team FNL takımında 9 numaralı formasıyla 29 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 17 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Andrea Chukanov nereli

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